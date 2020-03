Coronavirus: il video virale di un cane che va a spasso con il drone

Fonte immagine: Istock

L'emergenza coronavirus sta spingendoci sempre di più a considerare soluzioni alternative a problemi pratici: è il caso del cane a spasso con un drone.

Isolamento sì, isolamento no… isolamento nì! Esistono tante fazioni: da chi è più permissivo a chi non si allontana nemmeno per portare fuori il cane ed ecco nascere per i compiti che non possiamo portare a termine, delle soluzioni alternative. Lo sa bene Vakis Demetriou, dall’isola mediterranea di Cipro che la scorsa settimana ha mandato a spasso il suo cane con un drone. Il video dell’evento è diventato virale, raggiungendo quasi 2 milioni di visualizzazioni.

Naturalmente ci sono molti aspetti da migliorare: cosa succede se il drone smette di funzionare? Come si raccolgono i bisogni del cane? La soluzione, comunque, rimane molto simpatica e sicuramente ben riuscita in caso di gravi impedimenti. Se, però, la temperatura è stabile il consiglio è sempre quello di portare gli animali domestici in giro insieme a noi per evitare problemi di sorta e soprattutto perché hanno anche loro bisogno del nostro calore e della nostra compagnia. Primo comandamento: mai lasciarsi impigrire dall’isolamento!