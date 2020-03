Coronavirus: i consigli per gli animali domestici

Fonte immagine: Istock

Il ministero ha chiuso 11 province, il virus sta dilagando: ecco una serie di suggerimenti e accortezze per chi ha degli animali domestici in casa.

Parliamo di: Animali Domestici

Sebbene non sia ancora stato accertato il passaggio da animale ad essere umano l’ansia per gli animali domestici per via del Coronavirus continua a crescere. Ecco, dunque, sorgere la necessità di documentarsi su alcune semplici indicazioni per proteggere i nostri compagni di avventure. Gli esperti di Ca’ Zampa (gruppo italiano di Centri pensati per il benessere dei pet presenti a Brugherio) hanno tracciato le linee guide con cui minimizzare le contaminazioni negli animali domestici di virus e batteri; di seguito una lista di raccomandazioni da seguire secondo gli esperti: