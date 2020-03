Coronavirus: gli integratori per dormire meglio e calmare l’ansia

Durante la quarantena da Coronavirus possono acuirsi problemi di insonnia o ansia, come scegliere gli integratori alimentari più utili.

Durate il periodo di quarantena da Coronavirus sono in aumento anche i casi di insonnia e ansia. La preoccupazione per la pandemia in atto si ripercuote anche su quelle che sono le abitudini di tutti i giorni, finendo con l’alterare gli equilibri emotivi e fisici degli individui. Possibile utilizzare degli integratori alimentari per favorire un sonno migliore o per alleviare la tensione emotiva. A fornire alcuni consigli utili su come orientarsi al meglio in tal senso è la Metagenics Academy, divisione di Metagenics che si occupa di studiare e divulgare la medicina funzionale.

Innanzitutto viene ricordato che un abuso di sonniferi non può far bene all’organismo, che anzi avrebbe bisogno di un sonno fisiologico e salutare. Ha sottolineato Maurizio Salamone, direttore scientifico di Metagenics Italia:

Si tratta di farmaci che devono essere assunti per un periodo limitato e dietro controllo medico. Non solo possono indurre dipendenza, ma comportano anche una serie di possibili effetti indesiderati come disturbi della memoria, minore capacità di concentrazione, capogiri e sonnolenza diurna.

Esistono rimedi naturali che possono svolgere funzioni similari, ma senza presentare le controindicazioni tipi di alcune classi di medicinali. Tra i più conosciuti e apprezzati figurano la valeriana, la melissa e la passiflora, spesso utilizzate per la preparazione di tisane rilassanti. Questi alimenti sono disponibili anche all’interno di integratori alimentari e rappresentano una soluzione più vicina alle esigenze dell’organismo secondo Salamone:

Estratti vegetali come valeriana, melissa e passiflora influiscono positivamente sulle attività del recettore GABA, un neurotrasmettitore con azione inibitoria che aiuta a rilassarsi, a ridurre stress e ansia e facilita il ciclo naturale del sonno, oltre ai noti effetti calmanti.

Tra le altre sostanze richieste dall’organismo in questi periodi figurano il magnesio, alcune vitamine del gruppo B (B6, B9 e B12), la teanina e la melatonina, tutte disponibili sia attraverso il consumo di alimenti specifici che attraverso degli integratori. Importante infine secondo Salamone anche non trascurare il proprio stile di vita, non sconvolgendolo rispetto al solito e ricordandosi di praticare dell’esercizio fisico anche a casa: