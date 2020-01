Coronavirus: le fake news sul 2019-nCoV

L’allerta per il nuovo coronavirus 2019-nCoV , rilevato per la prima volta nella città cinese di Wuhan , è più che comprensibilmente elevata. Le notizie che giungono dall’Asia sono infatti molto preoccupanti e il virus, forse originato dal mercato ittico locale, ha già contagiato più di 2.000 persone e purtroppo determinato 80 vittime. Complici anche i social network, tuttavia, negli ultimi giorni sono circolate numerose bufale sul conto dell’infezione, delle vere e proprie fake news che non trovano oggi conferma né nella stampa né nella scienza, tantomeno dalle autorità locali di Pechino.

