Coronavirus e inquinamento: contestato il legame

Fonte immagine: Foto di alexeva8 da Pixabay

Opinioni contrastanti in merito al presunto rapporto tra inquinamento atmosferico e Coronavirus: la Ias risponde alla SIMA.

Alcuni giorni fa è stato presentato uno studio che affermava l’esistenza di un evidente legame tra Coronavirus e inquinamento atmosferico. Come spesso accade in questi casi, gli esiti della ricerca hanno aperto un dibattito pubblico e portato a posizioni contrastanti. Al fronte dei sostenitori della connessione tra epidemia e smog si oppongono alcuni studiosi secondo i quali non vi sarebbero dati sufficienti per confermare tale ipotesi.

A sostenere l’esistenza di un rapporto tra Coronarivus e inquinamento atmosferico uno studio promosso dalla SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale), secondo cui il particolato e le polveri sottili presenti nell’aria agirebbero da “substrato” permettendo al virus Sars-Cov2 di rimanere vitale più a lungo (rispetto a quanto accadrebbe in caso di aria meno inquinata). In particolare l’istituto ha affermato che:

Esiste una relazione tra i superamenti dei limiti di legge delle concentrazioni di PM10 registrati nel periodo dal 10 al 29 febbraio e il numero di casi infetti da COVID-19 aggiornati al 3 marzo.

Gli studiosi del SIMA hanno rispedito al mittente le critiche, rispondendo così alle recenti contestazioni:

Il nostro studio è condotto con metodo scientifico, basandosi su evidenze. La correlazione è presente. Che i virus si diffondano nell’aria trasportati dalle polveri trova riscontro nella letteratura scientifica. Come trova riscontro il fatto che restino attivi per diverse ore. Perciò è importante ribadire che in condizioni di alte concentrazioni di particolato un metro di distanza tra le persone è necessario, ma potrebbe non bastare, sia in ambienti outdoor che indoor.

A contestare i risultati presentati dalla SIMA è la Società italiana di aerosol (Ias), formata da circa 150 istituti di ricerca, università e agenzie regionali/provinciali, che ha dichiarato: