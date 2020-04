Coronavirus e clima: si diffonde di più con freddo e bassa umidità

Confrontando il tasso di crescita con fattori climatici quali temperatura e umidità , i ricercatori hanno riscontrato forti associazioni tra diffusione del Coronavirus e determinate condizioni ambientali. In particolare con temperature vicine ai 5 gradi e un tasso di umidità medio-basso. Secondo tali indicazioni, in assenza di misure contenitive da parte dei governi i prossimi mesi si riveleranno critici per aree come l’America del Sud, l’Australia, la Nuova Zelanda e il Sud Africa. Hanno concluso i due ricercatori:

