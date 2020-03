Coronavirus: durerà almeno fino a giugno per esperto cinese

Di recente Zhong Nanshan ha rilasciato un’intervista in cui dice che il nuovo coronavirus, SARS-CoV-2 , continuerà la sua diffusione ancora per mesi. Il contagio secondo Nanshan andrà avanti fino, almeno, a giugno . Una previsione che farà tremare i tanti italiani che in queste ore sono bloccati nelle zone rosse, arancioni ma anche tutti i residenti delle altre regioni d’Italia che stanno sperimentando periodi di lavoro da casa o completa inattività a causa della diffusione del virus.

Zhong Nanshan è uno dei maggiori esperti di malattie respiratorie in Cina. Si devono a lui molte informazioni sul Covid-19 , come ad esempio la scoperta che il periodo di incubazione mediano del virus è di 4 giorni e che quasi la metà dei pazienti ricoverati non ha febbre.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.