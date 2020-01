Coronavirus cinese: due casi accertati in Italia

“Abbiamo adottato una linea di massimo rigore in funzione preventiva. Siamo in condizione di poter tranquillizzare tutti i cittadini, la situazione è sotto controllo. Sono in atto delle cosiddette tracciature dei percorsi per limitare al massimo questa situazione critica”.

Due turisti cinesi, in vacanza in Italia, sono risultati positivi al Coronavirus. I due turisti sono stati trasferiti all’ Ospedale Spallanzani di Roma . I turisti cinesi colpiti dal coronavirus, di mezza età entrambi, soggiornavano all’Hotel Palatino di via Cavour a Roma quando hanno accusato sintomi ascrivibili al virus.

