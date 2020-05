Il coronavirus si diffonde in piscina? La fake news corre sui social

I social network sono di nuovo protagonisti della rapida diffusione di una fake news sul coronavirus, quella relativa alle piscine . Sono infatti molti gli utenti che hanno scelto piattaforme come Facebook per diffondere un “allarme urgente”, chiedendo alla popolazione di non concedersi nuotate refrigeranti in piscina poiché il rischio di contagio sarebbe elevatissimo in acqua. Peccato, però, che non siano dello stesso avviso scienziati e virologi: non vi sono indicazioni che indichino un maggior rischio di contagio in immersione rispetto ad altre situazioni.

