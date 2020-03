Coronavirus, Croce Rossa contro l’abbandono di cani e gatti

Fonte immagine: chendongshan via iStock

Croce Rossa e Ordine dei Medici Veterinari di Roma lanciano una campagna contro l'abbandono di cani e gatti: non trasmettono il coronavirus.

Cani e gatti non rappresentano un pericolo per l’epidemia di coronavirus in corso. È quanto l’OMS ha ribadito più volte nel corso delle ultime settimane, sottolineando come non vi siano evidenze relative alla possibilità di contagio da parte degli amici a quattro zampe, eppure si assiste comunque a un preoccupante trend di abbandoni. Per questa ragione Croce Rossa Italia, tramite la sezione di Roma Capitale, ha unito le forze con l’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia: nasce la campagna “#Noinonsiamocontagiosi”, per sensibilizzare i cittadini sul rispetto dei diritti degli animali.

L’iniziativa ha coinvolto diversi personaggi pubblici – come Lino Banfi, Giancarlo Magalli, Cinzia Leone, Lillo e Alda D’Eusanio – pronti a sottolineare come non vi sia alcun pericolo nell’accudire cani e gatti durante l’epidemia da coronavirus.

Cani e gatti non infettano gli umani con il Covid-19, quindi non li abbandonate!

Sono molte le bufale e le fake news circolate sui social network nelle ultime settimane, relative alla supposta contagiosità di Fido e Fufi per il nuovo coronavirus 2019-nCoV. In realtà, come già confermato in apertura, questa ipotesi è stata smentita dalla stessa OMS, poiché non esistono evidenze che gli animali domestici possano rappresentare un veicolo di contagio. L’Ordine dei Medici Veterinari di Roma ha inoltre aggiunto: