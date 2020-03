Coronavirus Covid-19: rischio elevato in Europa, arriva una task force

Il livello di rischio per il Covid-19 è passato dunque da moderato ad elevato, segno che l’epidemia si sta dimostrando estremamente pericolosa e ormai diffusa in Europa, con l’Italia, purtroppo, prima in classifica per i contagi da coronavirus nel Vecchio Continente, con i 1700 contagiati fino ad oggi. A seguire, a diverse lunghezze di distanza dall’Italia, la Francia, secondo focolaio in Europa, con 130 casi confermati e la Germania con 117.

Proprio per seguire da vicino l’evolversi della diffusione in Europa del Covid-19 la Commissione europea ha presentato il “ Corona Response Team “, un gruppo di lavoro che avrà il compito di affrontare adeguatamente l’emergenza coronavirus. Come si apprende dalle agenzie stampa fanno parte del team il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, alla Gestione delle crisi Janez Lenarcic, alla Salute Stella Kyriakides, agli Affari interni Ylva Johansson, ai Trasporti Adina Valean.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.