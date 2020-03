Coronavirus, Costa: cominciare oggi a riprogrammare il domani

Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è intervenuto su Facebook per sottolineare la necessità di programma il futuro dell'Italia, magari in ottica green.

È necessario partire oggi a riprogrammare il domani. Anche per quanto riguarda l’ambiente secondo quanto pubblicato dal Ministro Sergio Costa in un post Facebook. Il riferimento è nello specifico alla situazione italiana alla necessità di riattivare il Paese.

Secondo il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa l’Italia non dovrà lasciarsi trovare impreparata quando finirà l’emergenza Coronavirus, ma arrivare a quel momento con un piano di crescita ben definito. Una ripartenza che può e deve puntare su temi quali l’economia circolare e più in generale sulla Green Economy, ha dichiarato Costa:

Dobbiamo cominciare oggi a riprogrammare il domani. Dobbiamo ripartire con forza e determinazione e abbiamo l’opportunità di avviare quel percorso decantato da troppo anni.

Ho riunito la commissione degli esperti economici del Ministero dell’Ambiente per discutere con urgenza tutte le manovre necessarie e che possiamo mettere in atto per invertire quel paradigma. Dal rilancio ancora più forte dell’economia circolare all’economia verde.