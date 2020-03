L’ Italia non è solo zona rossa ma è completamente blindata: Giuseppe Conte ha disposto la chiusura di quasi tutti gli esercizi commerciali e norme sempre più restrittive. Per muoversi dalla propria abitazione, sia in macchina che a piedi servirà l’autocertificazione. Per fare un po’ di chiarezza, abbiamo stilato una lista di attività consentite e di divieti da seguire.

