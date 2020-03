Coronavirus: collegamento tra polveri sottili e contagi

Oggi siamo a cinque giorni dall’introduzione del decreto ‘Io resto a casa’”, e come riportato in un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità il valor medio del tempo tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi è 2-4 giorni, per cui se, come crediamo, l’introduzione delle misure restrittive sulla mobilità sono efficaci per la riduzione del rischio di contagio, ci aspettiamo di osservare una significativa riduzione del tasso di crescita tra circa tre giorni.

In sostanza, spiegano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale , la presenza di polveri sottili nell’aria favorirebbe la creazione di una sorta di “substrato”, che il Coronavirus utilizzerebbe per rimanere vitale in un periodo compreso tra poche ore e alcuni giorni. Confrontando il numero di casi accertati di COVID-19 con i dati Arpa delle varie Regioni, relativamente al numero di sforamenti dei limiti di legge, i ricercatori hanno concluso che:

