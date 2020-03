Coronavirus: clima e smog collegano l’Italia a Wuhan

I dati forniti dalle varie Arpa regionali in merito alla qualità dell’aria sono risultate coerenti con l’andamento dell’infezione, fornendo un’indiretta conferma alla tesi secondo la quale il virus riuscirebbe a rimanere vivo più a lungo all’aperto in presenza di inquinanti atmosferici. Nello specifico il particolato offrirebbe, hanno sostenuto i ricercatori della Società Italiana di Medicina Ambientale, un “substrato” capace di ospitare il virus e permettergli di sopravvivere più di quanto accadrebbe in assenza di polveri sottili.

Si ricorda però come si tratti al momento soltanto di un’ipotesi, esattamente come quella legata al fattore inquinamento atmosferico. Per meglio dire sono state trovate evidenti correlazioni tra i livelli di polveri sottili nell’aria e numero dei contagi da COVID-19.

