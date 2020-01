Secondo quanto riferito nel corso del weekend da Ma Xiaowei , commissario della Sanità Nazionale cinese, il coronavirus sarebbe altamente contagioso nei primi 14 giorni dall’infezione, ovvero durante il periodo dell’incubazione. Non è tutto, però, poiché pare che esistano anche pazienti completamente asintomatici , quindi senza segni specifici dell’infezione, ma potenzialmente in grado di essere contagiosi. Date queste nuove scoperte, William Schaffner , consulente per i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati, ha così commentato dalle pagine del New York Post:

