Coronavirus: cani calati dal balcone per una passeggiata

L'emergenza sanitaria sta tirando fuori il peggio dell'umanità: online circolano video di cani calati dal balcone per fare una passeggiata.

Un’emergenza sanitaria, un Paese in ginocchio, una follia che va diffondendosi come un virus: la paura; del contagio, della malattia, della morte. Inizia a circolare un video di alcuni cani che vengono calati dal balcone dai proprietari per paura di uscire e contrarre il coronavirus. Così mentre i padroni rimangono su, il cane rischia il soffocamento.

L’ultimo filmato in ordine di tempo che gira sui social è stato girato a Catania: le strade sono deserte e nonostante questo la padrona non se la sente di scendere così cala il cane sofferente dal balcone. Questa pratica disumana e insensata si era diffusa anche a febbraio in Cina, dove tutto ha avuto inizio. Moltissime le riprese di animali che rischiano la vita per le decisioni irresponsabili dei loro padroni. Il pericolo è quello dell’emulazione, l’appello è uno solo: non lo fate.