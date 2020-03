Coronavirus, Burioni: follia curare il virus solo con cibi sani

Fonte immagine: Wikipedia

Scontro a distanza tra il virologo Roberto Burioni e Gunter Pauli, con quest'ultimo che consiglia di curare il Coronavirus soltanto con il cibo.

Parliamo di: Coronavirus

Diverse sono le notizie e le bufale che in questi giorni hanno come tema centrale la pandemia di Coronavirus. In alcuni casi si tratta di annunci più o meno comprovati di vaccini o medicinali efficaci nel trattamento o per la prevenzione della malattia, in altri dei consigli meno “tecnici” e oggetto spesso di critiche. Un esempio è l’affondo del virologo Roberto Burioni su Gunter Pauli, sostenitore della Blue Economy, quest’ultimo intervenuto per proporre la propria soluzione all’epidemia di COVID-19.

Burioni ha criticato l’approccio mostrato da Gunter Pauli, ritenuto troppo semplicistico per un’emergenza come quella rappresentata dal Coronavirus, esprimendo incredulità riguardo la collaborazione di Pauli con il governo italiano (ricopre il ruolo di “Consigliere economico di governo”).

A preoccupare non tanto la scelta di mangiare sano, che non può essere altro che auspicabile, ma il suggerimento di non proseguire con le sanificazioni. Questo il post del Dott. Roberto Burioni, medico e docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nonché direttore scientifico di Medical Facts:

Mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo, spero non sia vero. https://t.co/ZarezibJiX — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 16, 2020

Di seguito il post di Pauli che ha scatenato le polemiche:

Abbiamo bisogno di così poco per ripulire il grande casino che abbiamo creato. Abbiamo soltanto bisogno di essere umili e accettare il fatto che abbiamo esagerato. Siamo così deboli che un virus ci butta a terra. La soluzione non sono ulteriori sanificazioni: la soluzione è rinforzare il nostro sistema immunitario con aria e acqua pulite e cibo sano.