Coronavirus: Beyond Meat dona burger vegani per chi è in difficoltà

Beyond Meat donerà oltre 1 milione di Beyond Burger a chi si trova in condizioni di necessità a causa dell'emergenza Coronavirus.

Si moltiplicano le iniziative di solidarietà a favore dei cittadini più colpiti dell’emergenza Coronavirus. Non fa eccezione Beyond Meat, l’azienda che produce “carne vegetale”, che ha deciso di donare oltre 1 milione di burger vegani a coloro che si trovano in situazioni di necessità a causa della pandemia di Covid-19.

La campagna di Beyond Meat per sostenere chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus durerà per i prossimi 30 giorni. Ha spiegato l’azienda:

Ci siamo impegnati nell’assicurarci che chi si trova in situazioni di necessità in questo momento abbia accesso a una carne nutriente e buona a costo zero. La nostra comunità di impiegati, ambasciatori e amici si sta riunendo per aiutarci a donare e distribuire oltre 1 milione di Beyond Burger a banche del cibo, lavoratori in prima linea e organizzazioni bisognose.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di utilizzare il cibo come veicolo per il cambiamento, e siamo fortunati nel trovarsi nella posizione di poter tradurre ciò in azione ora come mai prima.