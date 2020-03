Coronavirus: arrivano le mascherine realizzabili con stampa 3D

Le mascherine sono introvabili in Italia e nel mondo. Gli ultimi esemplari di mascherine FFP2 e FFP3, le uniche realmente efficaci nel proteggere dal Coronavirus, si trovavano i primi giorni di febbraio ma sono andate esaurite ovunque. Vi sono piani per realizzarne in Italia, andando a riconvertire le catene di produzione di alcune aziende, ma i tempi saranno lunghi e l’emergenza che si trovano a fronteggiare medici, in primo luogo, e cittadini è ora. E non è consigliabile ricorrere mascherine fai da te perché si rischia di non produrre nulla di efficace, avendo al contempo la falsa sicurezza di essere protetti.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.