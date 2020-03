Coronavirus, app per l’autocertificazione su smartphone e tablet

Fonte immagine: Foto di TeroVesalainen da Pixabay

Da Trenitalia un'app per generare su smartphone e tablet il modulo per l'autocertificazione necessario per gli spostamenti durante l'emergenza Coronavirus.

Parliamo di: Coronavirus

Una app gratuita per generare l’autocertificazione necessaria per gli spostamenti. Questo lo strumento messo a disposizione da Trenitalia per chi deve allontanarsi dalla propria abitazione per recarsi al lavoro o per altre necessità in tempo di Coronavirus. Inserendo i dati richiesti dalla applicazione verrà generato il Pdf da mostrare agli ispettori.

Sarà sufficiente compilare i vari campi presenti nel modulo, a cominciare dalla propria anagrafica e proseguendo con l’indicazione delle motivazioni che hanno spinto a lasciare la propria casa o il posto di lavoro nonostante le limitazioni prese per l’emergenza Coronavirus. Il modulo per l’autocertificazione può essere compilato anche visitando il sito https://autocertificazione.fsitaliane.it.

Il modulo generato dall’applicazione messa a disposizione da Trenitalia è in linea con le disposizioni del Ministero dell’Interno diffuse in data 17 marzo 2020. Secondo disposizioni il modulo dovrà essere stampato per essere sottoposto alla controfirma da parte degli ispettori che opereranno il controllo. Come sottolinea l’azienda i dati raccolti non verranno conservati sui server Trenitalia, ma verranno cancellati nel momento in cui si procederà a generare l’autocertificazione.