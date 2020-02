Coronavirus: 100 animali morti in Cina a causa dei disinfettanti

Fonte immagine: Pixabay

Circa 100 animali hanno perso la vita a causa di un'eccessiva distribuzione dei disinfettanti contro il coronavirus: succede in Cina.

Le misure per la prevenzione del coronavirus 2019-nCoV stanno avendo effetti negativi sulla fauna locale cinese. È quanto riportano alcune fonti internazionali, nel confermare la morte di oltre 100 animali a causa dello spargimento di disinfettanti per strada e sui palazzi. Secondo le autorità cinesi, si tratterebbe di un tragico incidente: per un errore di valutazione, sarebbe stato spruzzata una quantità eccessiva di sostanze chimiche adatte a eradicare il virus dalle superfici.

L’episodio sarebbe avvenuto a Chongqing, nei pressi della provincia dello Hubei, così come riporta il Daily Mail. Negli ultimi giorni circa 135 animali sarebbero stati rinvenuti senza vita ai bordi delle strade, tra cui corvi, cinghiali, donnole e altre specie di uccelli. Secondo le ricostruzioni delle autorità locali, gli esemplari sarebbero morti per inalazione o ingestione del disinfettante usato a livello stradale per limitare la proliferazione del coronavirus, forse spruzzato in quantità troppo elevate.

Sempre secondo quanto riferito dalle autorità, su alcuni esemplari a campione sono state condotte delle indagini autoptiche, pronte a smentire la presenza di patogeni nel loro organismo: gli animali non sono affetti da aviaria, dallo stesso coronavirus e da malattia di Newcastle. Un gruppo di disinfestazione ha quindi raccolto le carcasse degli altri animali, smaltendole in modo sicuro, e disinfettando l’area a scopo preventivo.

Da giorni, così come conferma sempre il Daily Mail. le autorità cinesi hanno disposto la disinfezione delle strade e delle facciate dei palazzi nelle zone più contaminate dal coronavirus. Non è dato ancora sapere se questa misura sia effettiva per contenere i contagi, tuttavia il governo ha deciso di agire in forma precauzionale, per diminuire le potenziali nuove infezioni.

Fonte: Daily Mail