Coppette mestruali: sicure e igieniche secondo uno studio

Le coppette mestruali sono sicure, igieniche e affidabili, esattamente come gli assorbenti usa e getta. Lo ha stabilito il primo studio scientifico condotto su questo prodotto, pubblicato su Lancet Public Health. Secondo la ricerca, che ha preso in esame 43 analisi precedenti condotte su oltre 3mila donne in diversi Paesi del mondo, non ci sono sostanzialmente rischi nell’uso di questo presidio. Composte solitamente di silicone medico , le coppette mestruali sono anallergiche, riutilizzabili e durano per molti anni.

