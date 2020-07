Coperchi in silicone: elastici, pratici e riutilizzabili

I coperchi in silicone sono pratici, si adattano a tutti i tipi di contenitore e potete riutilizzarli per molti anni. Ecco i migliori da acquistare subito.

Sono pratici, elastici, adattabili a qualunque contenitore o piatto. I coperchi in silicone sono perfetti per conservare i cibi in modo sicuro e soprattutto rispettoso per l’ambiente, grazie al fatto che possono essere lavati e riutilizzate un’infinità di volte. In più, sono pure molto economici. Ecco i migliori set di coperchi in silicone da acquistare subito per circa 10€ incluse spedizioni.

DigHealth

Scelto dalla Redazione DigHealth Coperchi in Silicone Stretch DigHealth Coperchi in Silicone Stretch, 12 Pack di Diverse Dimensioni Coperchio in Silicone per Alimenti, Riutilizzabile, Coperchio per alimenti 9,98 € su Amazon

Disponibili in 6 formati tondi, nei colori blu e bianco traslucido, i coperchi DigHealth sono ecologici (perché eliminano finalmente la necessità di comprare la pellicola trasparente), robusti ma elastici abbastanza da adattarsi a tazze, barattoli, bicchieri e scodelle, anche se di forme esotiche.

Resistono al calore fino a 230°, pertanto possono essere usati nel forno a microonde. Creano una chiusura a tenuta stagna grazie al particolare silicone non tossico, BPA-free, lavabile in lavastovoglie

Modohe

Perfetti per rimpiazzare la pellicola usa e getta, i coperchi Modohe includono 7 coperchi rotondi di diverse dimensioni e 6 coperchi rettangolari, adatti per vari contenitori, dalle ciotole ai piatti, dalle lattine alle tazze, passando per bicchieri, pentole e molto altro. Si adattano magnificamente anche alla frutta tagliata, come anguria, ananas, melone o mele.

Hanno la migliore resistenza tra i prodotti della carrellata: resistono a temperatura comprese tra -40℃ e 240℃, senza mai perdere la propria elasticità; pertanto, possono essere usati in freezer o nel microonde. Possono essere lavati in lavastoviglie o nel lavello, con semplice acqua e sapone.

Longzon

Economici e resistenti, i Longzon includono 13 pezzi, 7 rotondi + 6 rettangolari in tutte le misure (inclusa oversize XXL) e garanzia di 3 anni.

Sono tra i più elastici del mercato, non si strappano né si deformano e possono essere riutilizzati per molti anni senza problemi; sono fatte di gomma siliconica per alimenti LFGB +FDA, BPA-Free, senza né piombo né plastica. Dunque, risultano perfetti anche per i bambini.

Possono essere posti al microonde fino ad una temperatura massima di 230°.