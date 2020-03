Cometa più grande di Giove illuminerà il cielo di aprile

Una cometa grande cinque volte Giove illuminerà il cielo di aprile, brillando più di Venere.

Parliamo di: Astronomia

Una cometa cinque volte più grandi di Giove illuminerà il cielo di aprile. È stata battezzata Atlas e risulterà visibile dalla Terra verso la metà del mese. Secondo gli esperti potrebbe emanare un’intensità luminosa tale da poter essere definita “la cometa di un’intera generazione”, brillando persino più di Venere.

Non si conosce la dimensione esatta del corpo celeste, ma sembra che abbia un corpo roccioso di poche miglia di diametro, ma un’atmosfera intorno a sé davvero enorme. La stima degli astronomi è di circa 447.387 miglia di diametro. Per comprendere quanto effettivamente siano elevati tali numeri è sufficiente citare quelle che sono le dimensioni del Sole (865.370 miglia), di Giove (86.881) e della Terra (7.917).

Secondo gli studiosi non rappresenterà un pericolo per la Terra, in quanto il punto più vicino che verrà raggiunto da Atlas è a circa 72 milioni di anni luce dal globo terrestre. A scoprire il corpo celeste l’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, nelle Hawaii, dal cui acronimo è stato tratto il nome della cometa.

Fonte: Daily Mail