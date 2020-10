Come riciclare un vecchio piumino matrimoniale in modo creativo

Fonte immagine: Pixabay

Mai buttare via un vecchio piumino da letto: idee originali e facili da realizzare per riciclarlo in modo creativo.

Parliamo di: Riciclo creativo

Soffice e caloroso, il piumino da letto permette di dormire sonni tranquilli per tutta la stagione invernale. Optare per questo tipo di copertura sia per la camera matrimoniale sia per i letti singoli ha diversi vantaggi rispetto alle classiche coperte di lana, più difficili da lavare e poco gradite a chi soffre di allergie. Sebbene un piumino di qualità possa svolgere la sua funzione in modo impeccabile anche per numerosi anni, può capitare di volerlo sostituire in caso di usura o semplicemente per rinnovare la biancheria di casa. Buttare via un vecchio pumino matrimoniale non è mai la soluzione più giusta e le idee per riciclarlo in modo creativo non mancano.

Tovaglia da pic-nic

Indipendentemente dalle caratteristiche del piumino, che può essere tinta unita o fantasia, è possibile trasformarlo in una pratica tovaglia da pic-nic da disporre sull’erba, per allestirla con cibi e bevande. Le dimensioni del piumino e il suo spessore lo rendono perfetto per pranzare all’aperto in sicurezza, evitando di utilizzare una copertura eccessivamente sottile. Questo lavoro di riciclo creativo, inoltre, non richiede operazioni di taglio ma permette di utilizzare interamente il tessuto senza dover operare riduzioni o aggiustamenti.

Spalliera del letto

Il vecchio piumone può anche essere utilizzato per coprire la spalliera del letto, realizzando una copertura imbottita morbida e vivace, perfetta per la camera dei bambini. Se il letto è privo di spalliera, inoltre, è possibile allestirla in modo semplice applicando sul muro una sbarra orizzontale (è perfetto anche un bastone per le tende), da usare come supporto per una striscia di piumone. In questo caso sarà necessario realizzare dei passanti, usando ad esempio degli scampoli tinta unita.

Cuscino relax per gli animali domestici

Chi ha in casa un cane o un gatto può sfruttare il vecchio piumino per creare una zona comfort perfetta per gli amici a quattro zampe. È possibile sia utilizzare il piumone intero o diviso in due per rivestire la cuccia, rendendola più calda e confortevole, oppure ritagliare una porzione da usare come cuscino, anche cucendo insieme più strati per creare un supporto di maggiore spessore.

Para spifferi per porte e finestre

I para spifferi sono uno strumento molto utile per proteggersi dall’aria fredda durante la stagione invernale, collocandoli sotto le porte o alla base delle finestre dotate di infissi che non riparano dalle correnti d’aria. Realizzarli è molto semplice, basta misurare la larghezza della porta o della finestra e tagliare delle strisce di piumone di lunghezza corrispondente. Queste strisce devono avere un’altezza tale da poter essere girate su sé stesse in modo da formare una sorta di tubo a sezione circolare, da chiudere semplicemente con ago e filo.

Presine da cucina

Se il piumone è trapuntato, è possibile utilizzare i pezzi più integri e in buono stato per realizzare pratiche presine da cucina. Occorre ritagliare alcuni pezzi quadrati, applicando a uno dei vertici un pezzetto di stoffa o fettuccia da usare per appendere la presina e avendo cura di chiudere bene i quattro lati, applicando alcuni punti di cucito.