Come avere una pelle perfetta: rimedi naturali

Fonte immagine: Istock

Ottimi rimedi fai da te a base di prodotti naturali per rendere idratata e luminosa la pelle di viso e corpo: soluzioni pratiche adatte a tutte le età.

Avere una pelle perfetta e priva di inestetismi è un sogno comune, a qualunque età. In commercio esiste un’infinità di prodotti finalizzati a idratare e migliorare l’aspetto della pelle di viso e corpo, tuttavia anche ricorrere ai rimedi naturali rappresenta una strategia vincente.

L’alimentazione, ad esempio, svolge un ruolo fondamentale per fare il pieno di antiossidanti e vitamine preziose, nutrienti che si rivelano utili per rendere la pelle visibilmente sana e compatta. Un aiuto efficace, inoltre, arriva anche dai rimedi fai da te da utilizzare regolarmente per migliorare l’aspetto della pelle senza ricorrere ai cosmetici realizzati a base di componenti chimiche. Ecco le soluzioni più efficaci per il viso e per il corpo.

Latte detergente naturale

Prendersi cura della pelle del viso significa, in primis, struccarsi ogni sera prima di andare a dormire. Un ottimo latte detergente naturale si prepara miscelando due cucchiai di yogurt bianco e due di olio extravergine di oliva, aggiungendo anche alcune gocce di olio essenziale a seconda della tipologia di pelle (lavanda per lenire la pelle sensibile e arrossata, tea tree oil per rimuovere anche le impurità).

Impacco rinfrescante

Un rimedio fai da te molto efficace per rinfrescare il viso e gli occhi si prepara con la semplice camomilla: si prepara un infuso, rigorosamente senza zucchero, da usare per bagnare dei comuni dischetti di cotone da applicare sugli occhi come impacco da tenere per circa dieci minuti. È preferibile tenere i dischetti sempre in freezer, per ottenere migliori risultati.

Machera illuminante

Per migliorare l’aspetto della pelle del viso spenta e stanca, è possibile ricorrere a una maschera naturale a base di miele e yogurt. È sufficiente mescolare un vasetto di yogurt con un cucchiaio di miele, applicando il composto su viso e collo. La maschera si rimuove con acqua tiepida dopo una mezzora di posa.

Esfoliante naturale per il viso

Per un trattamento esfoliante da eseguire una volta a settimana, il bicarbonato unito all’avena rappresenta la soluzione ideale: è sufficiente miscelare un cucchiaio di bicarbonato con due cucchiai di avena, aggiungendo poca acqua fino a ottenere un composto granulare da massaggiare sul viso per eliminare le cellule morte.

Rimedi naturali per le pelli impure

I punti neri e le impurità che si depositano sul viso sono uno degli inestetismi più comuni. Un metodo naturale per eliminarli e pulire la pelle in profondità, ad esempio, è dato dal succo di limone miscelato con lo yogurt: si crea un composto cremoso da applicare sulle zone più critiche lasciando agire per venti minuti, procedendo poi con il risciacquo.

Olio idratante per il corpo

Per mantenere sempre morbida e idratata la pelle del corpo, utilizzare alcuni oli vegetali è certamente la soluzione naturale più indicata: vanno bene l’olio d’oliva così come l’olio di mandorle dolci, perfetto anche per prevenire le smagliature. Anche l’olio di cocco può trasformarsi in un rimedio idratante e nutriente per la pelle secca.

Scrub naturale per il corpo

Anche la pelle del corpo ha bisogno di uno scrub periodico per rinnovare l’epidermide ed eliminare le cellule morte. Si prepara, ad esempio, unendo sale marino, olio d’oliva o di mandorla e alcune gocce di un altro olio essenziale che possa donare un delicato aroma alla miscela. La crema deve essere applicata sulla pelle asciutta massaggiando in modo circolare, risciacquando poi con abbondante acqua tiepida.