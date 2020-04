Coltivazioni a rischio Coronavirus: manca personale per la raccolta

Raccolta di frutta e verdura di stagione a rischio secondo CIA-Agricoltori Italiani, che chiede misure urgenti contro i danni da Coronavirus.

I tempi della campagna sono scanditi dalle stagioni, e ormai la raccolta di frutta e verdura di stagione è alle porte. Questo l’allarme lanciato da CIA-Agricoltori Italiani, che chiede misure urgenti affinché possano essere reclutati in sicurezza 250mila lavoratori. Questo quanto necessario, secondo gli agricoltori, per “garantire l’approvvigionamento di cibo fresco sugli scaffali”.

Una sollecitazione al Governo affinché risponda in maniera rapida agli effetti del Coronavirus sull’agricoltura italiana. Un appello affinché non venga messo a rischio un intero anno di lavoro. Come spiegato dal Presidente di CIA-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino:

Il dibattito in corso non può continuare all’infinito, è arrivato il momento dei fatti. Servono interventi immediati e chiari per consentire alle aziende di assumere manodopera in grado di iniziare e portare a termine la raccolta di frutta e verdura di stagione fondamentale per l’approvvigionamento degli scaffali.

L’agricoltura è il pilastro del Paese in questo momento di emergenza e bisogna fornire le aziende agricole di tutti gli strumenti necessari per portare avanti questa missione fondamentale per tutta la comunità.