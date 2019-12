Colesterolo: due mele al giorno combattono quello cattivo

Contro il colesterolo cattivo LDL due mele al giorno potrebbero fare la differenza. Almeno è quanto affermano i ricercatori della University of Reading , in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, secondo i quali consumare regolarmente due di questi frutti aiuterebbe a riportare i livelli del lipide entro valori accettabili. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista American Journal of Clinical Nutrition.

