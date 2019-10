Colesterolo cattivo sotto controllo, basta un avocado al giorno

Avocado rimedio naturale per contrastare il colesterolo cattivo LDL, a sostenerlo uno studio condotto presso la Pennsylvania State University.

Contro il colesterolo cattivo la chiave può essere mangiare un avocado al giorno. A sostenerlo uno studio condotto dalla Pennsylvania State University e guidato dalla prof.ssa Penny Kris-Etherton. Secondo la ricerca statunitense, pubblicata sulla rivista scientifica The Journal of Nutrition, uno di questi frutti nella dieta quotidiana aiuta a contrastare il colesterolo LDL.

Lo studio sugli effetti dell’avocado contro il colesterolo cattivo ha coinvolto 45 partecipanti, tutti sovrappeso od obesi. Per le prime due settimane hanno dovuto seguire un’alimentazione in linea con quella americana media, per allineare i soggetti su basi nutrizionali comuni. In seguito ognuno ha seguito, per cinque settimane ciascuna, una particolare dieta: una con moderato apporto di grassi, una povera di grassi e una moderatamente grassa con l’aggiunta di avocado.

L’ultima delle tre diete avrebbe portato a minori livelli di colesterolo LDL nel sangue rispetto alle altre due. Sono risultati inoltre più alti i livelli di luteina. Risultati incoraggianti secondo quanto affermato dall’autrice principale dello studio, ma che necessiteranno di ulteriori conferme attraverso nuovi e più specifici studi.

Un avocado al giorno nella dieta contribuirebbe nello specifico, ha spiegato la prof.ssa Kris-Etherton, a ridurre la concentrazione di particelle di colesterolo LDL ossidate. Quest’ultime risulterebbero particolarmente dannose per l’organismo, così come accade per alcuni alimenti. Come ha riferito la ricercatrice:

Siamo stati in grado di dimostrare che includendo un avocado al giorno nella dieta, si hanno meno particelle piccole e dense di Ldl rispetto a prima di cambiare regime alimentare. Si dovrebbe quindi prendere in considerazione l’aggiunta di avocado in modo sano, su un toast integrale o in una salsa vegetariana. Molte ricerche indicano che [l’ossidazione] è la base per condizioni come il cancro e le malattie cardiache. Sappiamo che quando le particelle di LDL si ossidano inizia una reazione a catena che può favorire l’aterosclerosi, l’accumulo di placca nella parete dell’arteria.

Fonte: The Journal of Nutrition