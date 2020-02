Colazione abbondante fa bruciare più calorie

Fonte immagine: Foto di Moira Nazzari da Pixabay

Una colazione abbondante aiuta a bruciare il doppio delle calorie rispetto a mangiare tanto a cena, a sostenerlo uno studio della Lubeck University.

Parliamo di: Diete

Se la colazione è abbondante le calorie bruciate sono doppie che mangiando tanto a cena. A sostenerlo sono i ricercatori della Lubeck University, in Germania, secondo i quali partire al mattino con un pasto completo stimola dei meccanismi che favoriscono il consumo di energie durante la giornata. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Il fenomeno a cui si riferiscono i ricercatori è noto come “Termogenesi indotta dalla dieta” (TID) e risulterebbe, secondo lo studio della Lubeck University, molto più efficace se “attivato” al mattino anziché alla sera. In base ai risultati ottenuti dagli studiosi si tratterebbe di un alleato potenzialmente molto importante per chi è a dieta e vuole perdere peso.

Lo studio è stato condotto su 16 uomini: la metà ha consumato una colazione abbondante e l’altra metà ha mangiato molto a cena; poi l’esperimento è stato ripetuto a parti invertite. Secondo i ricercatori la TID è risultata 2,5 volte superiore dopo una ricca colazione rispetto a quanto riscontrato dopo il pasto serale. Ha spiegato la Dott.ssa Juliane Richter, autrice dello studio:

I nostri risultati mostrano che mangiare a colazione – a prescindere dal numero di calorie che contiene – produce un effetto doppio di termogenesi indotta dalla dieta rispetto a quanto succede in seguito alla cena. Questi risultati stanno a sottolineare per tutte le persone il valore di mangiare abbastanza a colazione. Mangiare di più a colazione anziché a cena potrebbe prevenire obesità e alti livelli di zuccheri nel sangue.

Fonte: Daily Mail