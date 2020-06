CO2: Glovo compenserà fino al 25% entro il 2020

Accordo tra Glovo e Pachama per la compensazione delle emissioni di CO2 dell'azienda catalana: il 25 percento entro il 2020.

Accordo tra Glovo e Pachama per compensare le emissioni di CO2 generate dalle consegne avviate tramite la piattaforma. L’azienda catalana compenserà così l’anidride carbonica emessa da automobili e motocicli utilizzati per consegnare le merci. Il primo acquisto della compagnia di Barcellona sarà di 30mila tonnellate di crediti di carbonio, equivalenti a una tonnellate di CO2 o di pari massa di altro gas serra.

Glovo acquisterà i crediti da Pachama per sostenere progetti forestali verificati, come la conservazione della foresta tropicale peruviana. Compenserà così il 25% della propria impronta di carbonio entro fino 2020. Obiettivo a lungo termine la compensazione del 100% della CO2 emessa entro il 2021. Emissioni aziendali che Glovo punta a ridurre anche promuovendo la lotta allo spreco alimentare o tramite packaging sostenibile e zaini per corrieri in materiali riciclati e 100% riciclabili. Diego Saz-Gil, Founder di Pachama:

Sappiamo già che la deforestazione ha un impatto negativo sul cambiamento climatico e sulla fauna che vive nelle foreste. Ora è chiaro che la deforestazione ha un impatto reale e tangibile anche sulla salute umana, con un rischio maggiore di diffusione di virus. La riforestazione e la conservazione sono cruciali, non solo come soluzioni al cambiamento climatico, ma anche per la salute umana e animale. Siamo felici dell’accordo con Glovo a sostegno dei suoi obiettivi di neutralità climatica attraverso i carbon credits. Questa partnership è la prima in Europa e rappresenta una tappa importante per rafforzare la trasparenza e l’accountability dei sistemi di scambio delle emissioni a livello globale.

Sacha Michaud, Co-founder di Glovo: