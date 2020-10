Clima, settembre 2020 è stato il più caldo di sempre

Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Quello 2020 è stato il settembre più caldo di sempre secondo il Copernicus Climate Change Service, superato anche il record del 2019.

Ancora cattive notizie sul fronte del clima, con il mese appena trascorso dichiarato il settembre più caldo di sempre. Ad affermarlo i climatologi del Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo per le informazioni climatiche. Superati anche i precedenti record, stabiliti nel 2019 e nel 2016.

I climatologi europei hanno dichiarato che settembre 2020 è risultato più caldo di 0,05 gradi rispetto alle temperature medie dello stesso periodo del 2019. Più 0,08 gradi rispetto a quanto registrato nel 2016. Dati che si confermano in linea con quanto affermato dagli scienziati: il clima del 2020 è finora il più caldo di sempre.

Fonte: Copernicus Climate Change Service

Il 2020 sembra quindi destinato a superare anche il 2016, ritenuto finora l’anno più caldo di sempre (registrazioni C3S iniziate nel 1979). Complice anche il risultato ottenuto a settembre di quest’anno. Tra le zone del Pianeta più colpite dal riscaldamento globale figura la Siberia, dove questa estate le temperature hanno raggiunto i 38 gradi. Guardando nello specifico all’Europa, i climatologi affermano che settembre 2020 ha superato di 0,2 gradi il dato 2018 (finora il più caldo mai registrato).

Clima ed elezioni USA, il nuovo messaggio di Biden

L’aspirante Presidente USA Joe Biden ha deciso di puntare forte sul clima all’interno della sua campagna elettorale. Lo ha fatto con un video, nel quale un coltivatore di frutta del Michigan sottolinea i rischi, per il suo lavoro e per la sua famiglia, legati al riscaldamento globale. Un messaggio chiaro, in aperto contrasto con la politica negazionista portata avanti da Donald Trump.

Fonte: Copernicus Climate Change Service