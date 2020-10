Clima, Italia rallenta secondo l’Italy Climate Report 2020

Fonte immagine: iStock

L'Italia ha rallentato sul fronte della difesa del clima, con riduzione delle emissioni di CO2 meno incisiva rispetto agli anni passati.

L’Italia ha rallentato il passo sul fronte della difesa del clima. Secondo l’Italy Climate Report 2020 il Bel Paese ha ridotto le emissioni di CO2 del 27% tra il 2005 e il 2014, ma appena dell’1,6% tra il 2014 e il 2019.

Il documento è stato presentato oggi in occasione della Conferenza Nazionale sul Clima. Viene promossa una “roadmap” dell’Italia da parte di Italy for Climate, iniziativa della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, e di alcune imprese (Chiesi, Conou, Davines, e2i, ERG, illy, ING). Progetto svolto in preparazione della COP26 e che gode del patrocinio di Ministero dell’Ambiente, ENEA e ISPRA, in collaborazione con Regeneration 20|30.

L’obiettivo della roadmap sul clima è quello di attivare un confronto che porti l’Italia a diventare la prima regione “carbon neutral” del mondo. Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile:

Siamo di fronte a un passaggio epocale. Se non sapremo tradurre in pratica l’indicazione europea di destinare al clima una quota rilevante dei finanziamenti per la ripresa dalla più grande crisi economica dal dopoguerra, il rimbalzo delle emissioni dopo il crollo del 2020 ci allontanerà di nuovo dai nostri obiettivi. Ma soprattutto sprecheremo una opportunità unica per fare dell’Italia un Paese avanzato ed estremamente competitivo sul principale terreno su cui si giocherà il futuro dell’economia globale, quello della green economy.

Clima ed energia

Secondo il rapporto le rinnovabili in Italia sono cresciute meno del 7%, rispetto al 14% della media UE. I Paesi leader sono Francia, Germania e Spagna, con percentuali comprese tra il 16 e il 18%. A questo proposito è intervenuto Andrea Barbabella, coordinatore Italy for Climate:

Se si confermeranno i trend registrati negli ultimi anni, anche tenendo conto dell’impatto della pandemia, l’Italia non potrà in nessun modo rispettare i propri impegni nella lotta al cambiamento climatico. È necessario cambiare passo, moltiplicando gli sforzi e i progressi nel decennio in corso come indicato nella nostra Roadmap. Diversamente, la finestra per rispettare il limite di 1,5°C di riscaldamento globale si chiuderà per sempre.

Necessario per frenare le emissioni di CO2 raddoppiare la produzione da fonti rinnovabili entro il prossimo decennio, si sottolinea nel report. Obiettivo 67% della produzione elettrica nazionale e con una crescita significativa anche rispetto a riscaldamento e trasporti:

Complessivamente queste dovranno arrivare a soddisfare dal 18% attuale a circa il 40% del fabbisogno energetico nazionale. Ma questo da solo non basterà. Sarà necessario un miglioramento senza precedenti della efficienza energetica, conseguendo al 2030 una riduzione dei consumi energetici del 43% rispetto allo scenario tendenziale di riferimento. Ma anche questo non sarà sufficiente se non si metteranno in campo azioni per tagliare del 25/30% anche le c.d. emissioni non energetiche. Non derivanti cioè dall’utilizzo energetico dei combustibili fossili, prodotte dai processi industriali, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti.

Roadmap di Italy for Climate

Di seguito le proposte per il clima avanzate da Italy for Climate e dalle imprese coinvolte: