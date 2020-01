Clima: inverno sotto sopra, fioriscono mimose e mandorli

Fonte immagine: Foto di jacqueline macou da Pixabay

Un inverno atipico sta portando stravolgimenti nei ritmi ambientali: in Italia stanno già fiorendo mimose e mandorli.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Un inverno anomalo che sconvolge i ritmi di piante e animali. A lanciare l’allerta è Coldiretti, che sottolinea come siano diversi gli episodi non in linea con quelle che sono le aspettative per la stagione fredda. Secondo l’associazione dei coltivatori diretti le mimose stiano fiorendo in alcune parti d’Italia, mentre altre Regioni stanno affrontando imprevisti periodi di siccità.

Il clima sembra essere ormai fuori dagli schemi consueti, causando non soltanto impennate nei livelli di smog, sottolinea Coldiretti, ma anche inaspettata fioritura di mimose e mandorli:

Non solo smog in città, l’inverno anomalo ha mandato la natura in tilt dal Nord al Sud del Paese. Il clima in questi giorni è quasi primaverile e ha fatto scattare un nuovo allarme inquinamento nelle città, mentre nelle campagne si fanno i conti con cicli stagionali sconvolti e con la riviera ligure che inizia a colorarsi di giallo per le fioriture anticipate delle mimose. Nel Centro Italia in difficoltà per la carenza di acqua anche i cereali, già seminati nei terreni, mentre al Sud in Sicilia stanno fiorendo a macchia di leopardo le varietà più antiche di mandorlo con un anticipo di addirittura dieci giorni. Un panorama rappresentativo di quello che sta avvenendo lungo tutta la Penisola dove l’agricoltura è l’attività dove più evidenti sono gli effetti provocati dal meteo pazzo di questo inverno”.

La stessa Coldiretti ricorda come gli eventi meteorologici estremi non rappresentino più una novità per l’Italia, costretta a difendere i propri territori dalle devastanti conseguenze dei cambiamenti climatici:

L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con la più elevata frequenza di fenomeni estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal maltempo alla siccità.

Fonte: Adnkronos