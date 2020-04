Clima: Greta Thunberg ospite del DigitalStrike Italia

Fonte immagine: European Parliament

Greta Thunberg sarà ospite del DigitalStrike dei Fridays For Future Italia venerdì 3 aprile 2020.

Prosegue l’impegno dei giovani per il clima con un nuovo appuntamento online. In programma venerdì il quarto #DigitalStrike, la manifestazione contro i cambiamenti climatici che dalle piazze si è spostata nelle agorà digitali. Greta Thunberg sarà ospite dell’evento organizzato per venerdì 3 aprile da Fridays For Future Italia.

Greta Thunberg interverrà in diretta attraverso i principali canali social video di Fridays For Future Italia, Instagram e YouTube. L’attività svedese sarà online dalle 19 di venerdì 3 aprile. Grazie a questa iniziativa i giovani ambientalisti di tutto il mondo intendono continuare a far sentire la loro voce contro i cambiamenti climatici.

Non soltanto venerdì. Il “Cameretta Tour” di Fridays For Future Italia è contraddistinto da una serie di trasmissioni, a partire dalle 19 ogni di sera, che vedono protagonisti ospiti appartenenti al mondo della scienza, del giornalismo, del cinema o della musica. L’obiettivo è dare vita a una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, supportandola durante l’emergenza Coronavirus.

Diversi gli ospiti che hanno aderito nelle trasmissioni già andate in onda. Tra questi figurano ad esempio Elisa, Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari, oltre allo scienziato Giorgio Vacchiano. Ospite di oggi l’attrice Michela Giraud, mentre domani 2 aprile (in via eccezionale alle 18) il rapper Izi. Tutte le trasmissioni sono disponibili, anche le precedenti, sul canale YouTube di Fridays For Future Italia.

Fonte: Adnkronos