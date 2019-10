Clima e biodiversità: a rischio oltre il 50% degli alberi europei

Oltre la metà degli alberi europei sono a rischio secondo il rapporto dell'IUCN, diverse le cause che minacciano la biodiversità nel Vecchio Continente.

Oltre la metà degli alberi europei rischia di scomparire. Questo stando al rapporto dello IUCN (International Union for Conservation of Nature) lo stato della biodiversità europea. Secondo la Lista Rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura il 58% degli alberi d’Europa versa in uno stato di “minaccia”, mentre per un ulteriore 15% è concreto il rischio estinzione.

Sono ritenuti responsabili di questa situazione, che riguarda il 42% (rispetto alle 454 totali) delle specie arboree d’Europa, non soltanto malattie e parassiti, ma anche le piante importate nel Vecchio Continente e rivelatesi una minaccia per quelle autoctone. Senza contare le ripercussioni che tali perdite avrebbero sulla biodiversità sia vegetale che animale.

Nel rapporto IUCN si ricorda come dipendano dagli alberi europei specie come chiocciole e lumache, considerate essenziali per rigenerare il suolo e mantenere in equilibrio e vitali gli ecosistemi naturali. Cambiamenti climatici, agricolture e deforestazione delle aree selvagge minacciano inoltre la sopravvivenza di un quinto delle specie di rettili, anfibi e di pesci (endemico il 92% secondo l’International Union for Conservation of Nature).

A capo dell’unità Lista Rossa IUCN c’è Craig Hilton-Taylor, che ha sottolineato come il progetto punti a generare modifiche effetti nella gestione del territorio e maggiore attenzione per quanto riguarda l’approccio urbanistico e di inserimento di specie poco conosciute. Il progetto Lista Rossa è finanziato dal Programma LIFE della Commissione e dal Consiglio UE, oltre che dal National Park’s and Wildlife Services Ireland, dalla British Entomological Society e da alcuni Stati membri dell’Unione Europea.

Fonte: IUCN