Clean Beach Tour: Piero Pelù e Legambiente il 5 febbraio a Sanremo

Fonte immagine: Commons Wikimedia

Farà tappa a Sanremo il 5 febbraio il Clean Beach Tour, Piero Pelù e Legambiente chiamano a raccolta fan e ambientalisti.

Piero Pelù e Legambiente insieme a Sanremo il 5 febbraio. L’evento avverrà in contemporanea con il Festival della Canzone italiana, ma avrà tutt’altro obiettivo: il rocker e l’associazione ambientalista chiamano a raccolta fan e ambientalisti per il Clean Beach Tour, un’occasione per rimuovere quanti più rifiuti possibili dal litorale sanremese.

Organizzata in collaborazione con il Comune di Sanremo, la tappa del 5 febbraio del Clean Beach Tour avrà come tema centrale il marine litter e la necessità di rimuoverlo dall’ambiente e dalla catena alimentare. Chi volesse partecipare può iscriversi attraverso il link indicato come Fonte. Ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente:

La musica può aiutare a cambiare il mondo e può rendere i cittadini sempre più consapevoli rispetto all’emergenza marine litter. Pur essendo vero che l’Italia è molto avanti nella normativa contro l’inquinamento dei rifiuti plastici non gestiti correttamente, è altrettanto vero che servono ancora segnali importanti come ad esempio l’approvazione definitiva in Senato del disegno di legge “Salva mare” promosso dal Ministro Sergio Costa e dall’on. Rossella Muroni che consentirà ai pescatori di portare i rifiuti in porto senza dover fare i conti con spese a loro carico e il recepimento della direttiva europea sulla plastica monouso entro il 2021. Grazie alla musica questo sarà più semplice perché la consapevolezza aumenterà più velocemente e l’appuntamento sanremese sarà un’occasione preziosa per raccontare al mondo l’irrimandabile urgenza di aggiustare la rotta. Ci auguriamo che i media accendano nuovamente i riflettori sull’emergenza marine litter perché amplificare il messaggio ambientalista, anche attraverso un megafono come la musica, significa poter contare su un alleato capace di coinvolgere migliaia di persone in una battaglia collettiva per un mondo migliore.

Fonte: Clean Beach Tour