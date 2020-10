Peli incarniti all’inguine e cisti al pube: cosa fare e rimedi

Le cisti nella zona del pube di solito sono di natura sebacea: dopo aver consultato il medico si possono scegliere alcuni rimedi naturali, vediamo quali.

La ciste all’inguine, dovuta a uno o più peli incarniti non trattati, è un aggravamento piuttosto comune di quello che in origine è solo un problema estetico. Per definizione le cisti sono delle cavità chiuse, ossia isolate dal tessuto circostante, piene di pus più o meno liquido. La formazione di solito è tondeggiate e, soprattutto all’esordio, piuttosto piccola.

Nei casi più comuni queste infiltrazioni scompaiono da sole. Tuttavia, in presenza di una ciste è opportuno rivolgersi al medico che potrebbe suggerire un piccolo intervento ambulatoriale per la sua rimozione. Vediamo tutti i dettagli per una rimozione sicura di un pelo incarnito all’inguine e come evitare la formazione di una cisti pubica.

Peli incarniti all’inguine e cisti al pube: cosa fare e rimedi

Cause

Come le ascelle e le gambe, l’inguine è una delle zone che subisce maggiori trattamenti estetici per la rimozione dei peli superflui. Gli interventi più scelti sono la rasatura e l’epilazione a strappo con la ceretta o con i depilatori elettrici. I due metodi, pur con un meccanismo diverso, causano spesso la formazione di peli incarniti. Questi ultimi non rappresentano mai un problema di per sé, ma se non adeguatamente rimossi possono degenerare in follicolite. È proprio questo aggravamento a rappresentare il primo passaggio per la formazione di una vera e propri ciste, di solito di natura sebacea.

Raramente tra i primi segnali e la vera e propria manifestazione trascorre meno di qualche settimana: il pelo incarnito in un primo momento potrebbe non dare alcun segnale e, di solito, è proprio in questo caso che è più probabile la formazione di grumi sotto pelle, pieni di aria, liquido, plasma e grasso.

Vista le delicatezza della pelle dell’area pubica, di solito già all’esordio la ciste è visibile e palpabile. È importante, tuttavia, resistere alla tentazione di toccare o far uscire il sebo. Un intervento inopportuno apre la strada all’infezione e, vista la natura stessa della ciste, l’aggravamento coinvolgerebbe il tessuto sottocutaneo e gli strati più profondi dell’epidermide.

Peli incarniti all’inguine: come si formano

Quando il grumo è piccolo è anche di solito raramente percepito: in alcuni casi la neoformazione anomala però viene notata durante l’epilazione o la doccia. Una volta scoperta la ciste, indipendentemente dalle dimensioni, è utile rivolgersi al medico che potrà rassicurare sulla natura benigna e scegliere il percorso corretto per favorirne il riassorbimento o la rimozione.

In presenza di arrossamento, dolore ed evidente infiammazione dei tessuti circostanti è probabile che vengano prescritti farmaci a base di idro-cortisone o altri steroidi, e anche antibiotici. Il trattamento farmacologico è riservato di solito a quelle cisti che andranno poi rimosse chirurgicamente con un breve intervento ambulatoriale in anestesia locale. A seconda delle dimensioni, il chirurgo estetico procederà alla semplice incisione per favorire l’uscita del liquido infetto e del sebo. In alternativa si opererà una vera e propria rimozione, che avviene di solito con l’utilizzo di un apposito ago aspiratore.

Peli incarniti, rimedi naturali

Un approccio naturale e tutto sommato piuttosto semplice per tutti è sufficiente, nella maggior parte dei casi, a risolvere il problema di una cisti al pube. Soprattutto quando è ancora di piccole dimensioni.

A questo proposito però è importante chiarire con determinazione una questione. Una ciste una volta che si dimostra visibile e palpabile va fatta valutare da un medico. Prima di qualsiasi altro intervento. Vediamo comunque qualche accorgimento semplice e economico per risolvere, o quantomeno ridurre, lo sviluppo delle ciste nella zona inguinale: