Circo: orso aggredisce l’addestratore

Fonte immagine: YouTube

Un orso perde la pazienza e aggredisce il suo addestratore, durante un numero del circo: scatta l'indagine, grande indignazione sui social

Un orso ha ferocemente aggredito il suo addestratore, durante un numero al circo. È quanto è accaduto a Olonets, a circa 170 chilometri da San Pietroburgo. L’animale, chiamato a eseguire un esercizio di abilità, avrebbe all’improvviso perso la pazienza, gettando a terra il trainer e mordendolo ripetutamente. Solo per un caso fortuito l’uomo non ha riportato ferite gravi.

L’intera vicenda è stata ripresa con uno smartphone da uno spettatore: il video è rapidamente circolato sulle piattaforme social, generando indignazione. Le immagini mostrano infatti l’orso costretto a rimanere sulle due zampe posteriori per eseguire un esercizio, dopo aver spinto una carriola. Preso da un improvviso raptus di rabbia, l’esemplare getta quindi a terra il suo trainer, graffiandolo e mordendolo a più ripetizioni. In soccorso dell’uomo giunge poi un secondo addestratore, il quale tenta di distrarre l’animale prendendolo a calci, senza però grande successo.

Così come sottolinea CBS News, dal filmato in questione non sembra essere possibile rilevare delle barriere di protezione tra la pista del circo e gli spettatori, tanto che si assiste alla fuga delle persone sedute nelle prime file, tra cui diversi bambini. Secondo quanto riportato dalla fonte statunitense, l’animale sarebbe quindi stato fermato con un taser elettrico.

Le autorità russe hanno deciso di aprire un’indagine come conseguenza all’accaduto: si cercherà di capire quali condizioni abbiano spinto il plantigrado a perdere la pazienza, quindi la qualità della vita degli animali ospitati all’interno del circo. Come facile intuire, la circolazione del filmato ha generato risposte molto dure da parte dell’opinione pubblica, in particolare sui social network, dove in molti hanno richiesto delle normative più ferree affinché i numeri di intrattenimento con gli animali vengano definitivamente vietati.

Al momento, non sono date sapere le condizioni dell’orso a diverse ore dall’accaduto.

Fonte: CBSNews