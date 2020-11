Circhi con animali e carrozze: stop a Verona

Stop a circhi con animali e carrozze trainate da cavalli: Verona adotta un regolamento di tutela all'avanguardia in Europa.

Stop a circhi con animali e carrozze per il trasporto pubblico. È questa la decisione presa dal Comune di Verona che, negli scorsi giorni, ha approvato un nuovo regolamento per gli animali. Soddisfatte le associazioni animaliste, sicure che la città abbia tutte le carte in regola per diventare un modello per l’intera Europa.

Molte le misure votate dal Consiglio Comunale, tutte rivolte alla protezione del benessere degli animali e al rispetto delle loro necessità di specie. Un regolamento all’avanguardia, che si pone come modello per una rapida evoluzione di tutto lo Stivale.

Circhi e carrozze: le misure a Verona

Il nuovo regolamento sulla tutela degli animali è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale, così come conferma il quotidiano L’Arena. L’obiettivo delle nuove misure è quello di garantire un rapporto di civile convivenza fra uomo e animali, fornendo anche strumenti all’avanguardia affinché le forze dell’ordine sparse sul territorio possano intervenire per salvaguardare il benessere degli animali a rischio.

Le due più importanti novità, così come già accennato, riguardano il divieto all’interno del comune di esibizioni circensi con gli animali, nonché lo stop al ricorso a carrozze trainate da cavalli per il trasporto dei turisti. Ancora, è stato introdotto il divieto di lasciare cani e altri quadrupedi soli su balconi e terrazze, l’uso di collari con campanelli o altri strumenti che potrebbero causare danni neurologici e, non ultimo, il riconoscimento delle colonie di conigli. Ancora, il Sindaco potrà emanare ordinanze per escludere la possibilità di accudimento di animali per persone già condannate per maltrattamento, nonché l’implementazione di asili diurni per accogliere i quadrupedi domestici.

Grande soddisfazione è stata espressa da Oipa, per voce di Massimiliano D’Errico, coordinatore delle guardie della sezione di Verona dell’associazione:

Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo testo, che ha richiesto un complesso iter che ha coinvolto anche le associazioni. Per questo, ringraziamo il Comune e la delegata al benessere degli animali. Speriamo che sempre più Comuni prendano esempio da questo Regolamento destinato a essere, in tema di tutela degli animali, il fiore all’occhiello di Verona.

Fonte: L'Arena