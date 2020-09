Ciotole per cani: i migliori prodotti 2020

Grandi o piccole, rialzate o particolari, in plastica o legno. Quale che sia il prodotto che cercate, ecco le migliori ciotole per cani (e gatti) del 2020.

Grandi o piccole, rialzate o particolari, in plastica o acciaio inossidabile, con distributore automatico o minimaliste. Le ciotole per animali sono fondamentali per educare i coinquilini a 4 zampe ad un’alimentazione lenta e sana (almeno ci si prova); e il mercato offre talmente tanti accessori che fare ordine mentale diventa un’impresa. Quale che sia il prodotto che cercate, ecco le migliori ciotole per cani (e gatti) del 2020.

Molti sono convinti che tutte le ciotole per cani siano tutte uguali, ma è solo col tempo e con l’esperienza che si capisce davvero le necessità del proprio quadrupede. Dimensioni, estetica e materiale di fabbricazione sono i primi dettagli che occorre valutare, ma non sono certo gli unici. Una ciotola di misura inadeguata, infatti, finirà col creare scompiglio e crocchette sparpagliate ovunque dopo ogni pasto.

Per quanto concerne design e materiale, invece, per un animale non fanno differenza; in compenso, sono molto importanti per il padrone, che invece dovrà integrare la ciotola tra il mobilio dell’ambiente esistente. Ma entriamo un po’ più nel dettaglio.

Quante Ciotole?

Ci sono ciotole che includono un sottociotola e altre un distributore di alimenti; in alcuni casi, sono integrate in unico dispositivo, altre volte invece sono separate. A prescindere dal modello, è importante scegliere sempre la coppia perché, oltre al cibo, qualunque animale domestico ha bisogno anche di acqua fresca. (Noi comunque consigliamo due ciotole separate, così l’acqua non si versa quando mangia, e viceversa).

Dove Posizionare la Ciotola?

Sulla posizione della ciotola in casa, potete sbizzarrirvi, a patto però di rispettare sempre alcune piccole regole:

Le ciotole (cibo+acqua) dovrebbero sempre restare nello stesso posto, in modo che possano essere individuate senza sforzo. La posizione prescelta dovrebbe, se possibile, garantire all’animale un minimo di tranquillità e privacy. Quando vengono infastiditi durante i pasti, i cani tendono ad ingozzarsi e in alcuni casi a ringhiare e perfino mordere. Tutte casistiche che è meglio evitare, soprattutto coi bambini in casa. Ogni animale domestico dovrebbe avere la propria ciotola personale.

Infine, non conviene tenere troppo vicine cuccia e ciotola, altrimenti il cane fiuta il cibo e si alza di continuo per piluccarlo, rovinando il sonno a se stesso e agli altri. True Story.

Ma più importante di tutto, ricordate di cambiare l’acqua tutti i giorni. Davvero, questa è un’abitudine di igiene vitale.

Quale Materiale per la Ciotola?

Se cercate un materiale senza fronzoli ma robusto, igienico e facile da pulire, allora l’acciaio è ciò che fa per voi, meglio se 18/8 (per evitare acciaio scadente, scegliete modelli lavabili in lavapiatti). I prodotti fatti in questo metallo sono praticamente eterni. Vanno tutti bene, ma sceglietene uno con una base in gomma per evitare che si sposti di continuo. Fidatevi, sappiamo quel che diciamo.

Il materiale più economico (e adatto ai design più arditi) è invece la plastica. Leggera e ragionevolmente robusta, una ciotola in plastica è più delicata ma in compenso può essere portata agevolmente in viaggio. Allo scopo, si rivelano ottime anche quelle in silicone. Data l’estrema leggerezza, non prendetene mai una priva del fondo in gomma. A lungo andare tende a contaminarsi col cibo (e viceversa?) e diventa molto difficile da pulire. Inoltre, il cane potrebbe risultare allergico, dunque occhio.

Altri materiali come il coccio o ceramica, benché molto scenografici, sono sconsigliabili per l’estrema delicatezza; prima o poi qualcuno (o il cane stesso) ci inciampa sopra e finiscono in pezzi. E comunque sono porose, e quindi se non le si lava bene, si riempiono di batteri.

Al di là del materiale di cui sono fatte, comunque, l’importante è che le ciotole vengano lavate frequentemente. Certo, gli animali tendono ad avere difese immunitarie piuttosto resistenti allo sporco e alle contaminazioni, ma c’è un limite: se la ciotola resta sporca a lungo può portare a mal di stomaco, diarrea o vomito.

Ciotole Speciali

Per Cani Ingordi Decyam Ciotola Cani Lenta Decyam Ciotola Cani Mangiare Lento, Distributore di Cibo Lento, Ciotola per Animali da Compagnia e Animali Domestici, interattiva e divertente. 17,89 € su Amazon 29,99 € risparmi 12 €

Se il cane è molto ansioso o tende a spazzolare tutto tipo aspirapolvere, scegliete una ciotola a scomparti che lo obblighi a mangiare con meno voracità. Mangiando meno lentamente, infatti, il cane ingurgiterà anche meno aria, il che a sua volta lo farà stare meglio. Fate solo attenzione a scegliere modelli di qualità: poiché di solito sono in plastica, tendono anche a rovinarsi facilmente.

Altezza Regolabile PetTec Doppia Ciotola Regolabile PetTec Doppia Ciotola per Cani di Taglia Media e Grande, Altezza Regolabile, in Acciaio Inox | 2 x 2,5 l. 59,95 € su Amazon

Le ciotole rialzate consentono ai cagnoni di mangiare comodamente, alla loro altezza naturale, senza doversi chinare. Solitamente, sono dotate di piedistalli regolabili; l’altezza giusta è il petto dell’animale. Sono perfette per i cani più anziani o con handicap fisici, ma d’altro canto costano un po’ di più e so no più scomode da pulire.

Feeder Acqua/Cibo Distributori Automatici di Cibo/Aqua Distributori Automatici di Cibo/Aqua per Gatti e Cani Pet Feeder Automatico - 2 Pezzi - 3.75L Prodotti per Animali di taglia piccola e media. 28,99 € su Amazon

I distributori con contenitore rilasciano una porzione di cibo all’orario prestabilito, coprendo la necessità del cane a lungo e senza bisogno di intervento. Liberano il padrone dall’incombenza di riempire ogni volta la ciotola, ma è importante che vengano pulite con frequenza; sia la ciotola che il contenitore. I modelli più sofisticati consentono di impostare complesse configurazioni e in alcuni casi persino di registrare la propria voce; attenzione però a non sbagliare col timer, altrimenti patirà la fame.

Ciotola Long-Ear Ciotola per cani a orecchie lunghe Long-Ear Trixie in Acciaio Inossidabile Rivestito in Plastica. Diametro 15 cm, 0,9 L. 15,31 € su Amazon

Le ciotole per cani dalle orecchie lunghe hanno una peculiare forma alta e stratta che impedisce alle orecchie pendule di alcune razze di finire nel cibo; perfette per Beagle o Cocker, di solito sono in plastica. Ricordatevi di lavarle spesso, per evitare la formazione di muffe e batteri.

Infine, l’ultimo consiglio. Date sempre un’occhiata alle recensioni degli acquirenti se comprate online, e chiedete sempre l’opinione del vostro veterinario: conoscendo le condizioni fisiche del cane, saprà sicuramente darvi consigli più mirati.

Ciotole: i migliori prodotti 2020