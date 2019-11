Ciotole per cani e dispenser di cibo: guida all’acquisto

Ciotole per cani e dispenser di cibo sono indispensabili per la gestione quotidiana dell'amico quadrupede: ecco una piccola guida all'acquisto.

Avere a disposizione un set di ciotole per cani è essenziale per il benessere dell’amico a quattro zampe. Il quadrupede, infatti, dovrebbe poter sempre accedere a un contenitore di acqua fresca così come a una ciotola per il cibo secco e umido: questi prodotti devono rispondere alle caratteristiche della resistenza e della facilità di pulizia, nonché essere realizzati in materiali che non rilascino sostanze tossiche. Ma come scegliere fra le tante alternative presenti sul mercato?

In commercio vi sono diverse ciotole, affiancate da dispenser sia semplici che automatici. Per la ciotola, che sia dell’acqua o del cibo, è meglio puntare sull’acciaio o su altri materiali resistenti e facilmente lavabili, così come anche la plastica di elevata qualità. Le dimensioni devono essere sufficienti per contenere sia il pasto del cane che la sua voracità, in base anche alla taglia. Inoltre, utili sono anche le proposte con fondo antiscivolo, affinché la ciotola non si sposti o si rovesci data la foga dell’amico quadrupede. Di seguito, qualche consiglio.

Ciotole e dispenser per cani: le migliori

AmazonBasics, ciotola per cani in acciaio INOX

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione semplice e resistente, Amazon offre due ciotole in acciaio INOX, all’interno della sua linea AmazonBasics. Con una capienza singola da 910 ml, questi contenitori possono conservare cibo secco, umido, dolcetti e acqua. È inoltre presente un trattamento antiruggine, i bordi non sono appuntiti ed è inclusa una base antiscivolo in gomma. Le ciotole possono essere lavate in lavastoviglie.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 13.99 euro. Qui per acquistarlo.

XIAPIA, coppia di dispenser per cani

Per chi fosse alla ricerca di due dispenser per cani, adatti sia per l’acqua che per il cibo secco, XIAPIA offre la sua soluzione in coppia. I contenitori possono contenere fino a 2.5 litri di cibo e 3.75 litri d’acqua e risultano molto comodi per garantire sempre le necessità dell’animale, anche quando si rimane per qualche ora fuori casa. Realizzati in plastica e polipropilene, prevedono piedini antiscivolo e possono essere lavati comodamente a mano.

I contenitori sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 28.99 euro. Qui per acquistarlo.

Toddy’s, ciotola portatile per cani

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione portatile, adatta durante i viaggi o per le scampagnate nella natura, Toddy’s offre la sua coppia di ciotole in plastica pieghevole, dalla capienza di 1.000 ml. Il singolo strumento prevede un pratico moschettone, per un facile trasporto, mentre la struttura ad anelli permette di appiattire il contenitore per occupare pochissimo spazio. Le colorazioni inserite nel set sono blu e rosse, mentre il materiale utilizzato è igienico e sicuro silicone.

Il set è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 11.90 euro. Qui per acquistarlo.

Navaris, dispenser automatico per cani

Le soluzioni automatiche sono molto comode, soprattutto per chi non ha la possibilità di poter trascorrere l’intera giornata in casa. Per questa ragione, Navaris offre il suo dispenser automatico con base girevole, con quattro scomparti per includere altrettante pietanze diverse. Alimentato da tre batterie LR20, è dotato di un display per la regolazione dei programmi di erogazione e permette di controllarne alla perfezione i quantitativi, affinché l’amico quadrupede non ingrassi inutilmente. Inoltre, è presente un aggancio per bottiglie d’acqua standard, affinché l’animale possa sempre abbeverarsi.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 35.99 euro. Qui per acquistarlo.

Sailnovo, distributore cibo automatico

Infine, per chi avesse bisogno di una soluzione più completa, Sailnovo offre un distributore automatico dotato di varie funzionalità. Dal funzionamento a batteria, comprende un comodo display per regolare il numero di pasti – fino a quattro al giorno – e la quantità di cibo erogato. Il serbatoio contiene fino a 2 chilogrammi di cibo secco ed è inoltre incluso un sistema antibloccaggio intelligente: qualora il cane non avesse consumato il precedente passo, verrà regolata di conseguenza la quantità di quello successivo. Infine, è prevista una funzione di registrazione vocale affinché l’animale possa essere richiamato con un comando a lui noto, per avvertirlo dell’erogazione del pasto.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 51.99 euro. Qui per acquistarlo.