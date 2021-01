Cioccolata calda fatta in casa, ricetta e varianti

Fonte immagine: Unsplash

Cioccolata calda densa, corposa, gustosa, da preparare facilmente con le proprie mani, anche creando varianti golose e invitanti.

Parliamo di: Ricette vegetariane

Una buona cioccolata calda è il miglior rimedio per scacciare il freddo e per rigenerare l’umore personale. La via più immediata è quella di realizzarla grazie all’impiego di preparati pronti e di veloce utilizzo, ma il rituale della preparazione classica è un procedimento facile da realizzare. Una ricetta utile a prendersi del tempo personale, con il vantaggio di poter gustare una bevanda salutare, corposa e in grado di premiare dagli sforzi impiegati.

L’ideale per chi è appassionato di cioccolato e ama sperimentare in cucina, con l’aiuto di aromi e spezie per creare varanti sempre golose e sicuramente gustose. Un dessert corroborante da sorseggiare a fine pasto, oppure un’idea alternativa per iniziare bene la giornata o per concluderla degnamente, per coccolarsi un po’.

Cioccolata calda, la ricetta

Per una cioccolata calda davvero gustosa basta sciogliere a bagno maria una tavoletta di cioccolato amaro al 70%, magari mescolandolo con una parte di latte così da unire gradualmente i due ingredienti. In un secondo pentolino si può mixare il latte avanzato con lo zucchero, unendo i due composti per ottenere un prodotto denso non troppo dolce e neppure troppo amaro. Valutate personalmente il quantitativo di latte da aggiungere per non creare un composto troppo liquido. In alternativa si può utilizzare il cacao in polvere e la fecola di patate per addensare il prodotto, magari sostituendo il latte vaccino con quello di capra o con latte vegetale.

Cioccolata calda, le varianti golose

Niente di più rilassante che preparare una cioccolata calda con le proprie mani, da gustarla a fine serata per rilassare corpo e mente.

Magari sperimentando qualche variante golosissima utile a migliorare la densità e il sapore della stessa come ad esempio aggiungendo le scorze d’arancia nel pentolino dove andrà sciolto il cioccolato, meglio se tritate finemente o grattugiate, rifinendo il tutto con una spolverata di cannella. Ancora, aggiungendo una stecca di cannella nel pentolino del latte, con due stelle di anice stellato e qualche chiodo di garofano così da insaporirlo. Eliminandole prima di unire il tutto al cioccolato e rifinendo con un pizzico di noce moscata.

Al posto dello zucchero si possono aggiungere i marshmallow nella tazza, come completamento dolce della cioccolata stessa o ancora variare la tipologia di cioccolato utilizzato a seconda del gusto personale. Perfetta anche una banana frullata e mixata a fine preparazione per un composto molto più denso e dal gusto intenso, oppure un piccolo bicchierino di rum per rendere la bevanda ancora più vigorosa.

Per gli amanti della panna l’ideale è prepararla personalmente montando la panna fresca liquida con lo zucchero a velo e l’estratto di vaniglia. Da versare come guarnizione finale sulla tazza fumante di cioccolata calda. Per un gusto piccante si può guarnire la bevanda insaporendola con una spolverata di peperoncino.