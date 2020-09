CinemAmbiente: dal 1 ottobre a Torino, apre Ron Howard

Fonte immagine: CinemAmbiente

Prenderà il via il 1 ottobre a Torino l'edizione 2020 di CinemAmbiente: ad aprire la manifestazione la proiezione di Rebuilding Paradise, di Ron Howard.

Sarà Rebuilding Paradise di Ron Howard ad aprire la 23esima edizione di CinemAmbiente. La manifestazione si svolgerà dal 1 al 4 ottobre a Torino, presso le sale del Cinema Massimo e online. Organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Gaetano Capizzi, l’evento si sposta quest’anno dal consueto periodo primaverile a quello di inizio autunno.

Quella 2020 sarà un’edizione speciale, con 65 film presenti tra lungometraggi, cortometraggi e di media durata. Pellicole provenienti da 26 Paesi, non suddivise in categorie per sostenere in maniera cooperativa “la ripresa di un dibattito collettivo sull’ambiente”. Evento che causa Covid-19 si svolgerà con posti ridotti e proiezioni anche online.

La manifestazione verrà introdotta da “Il Punto” di Luca Mercalli, in programma il 1 ottobre al Cinema Massimo. Come spiegato dagli organizzatori in una nota stampa:

Si tratta di un report sullo stato del Pianeta, stilato e interpretato appositamente per il pubblico del Festival, che il noto meteorologo esporrà in sala con uno speach di una ventina di minuti circa. Mercalli si soffermerà in specifico sul rapporto tra clima e ambiente, con qualche accenno anche agli effetti positivi del lockdown sulla diminuzione dell’inquinamento.

CinemAmbiente, Ron Howard porta Rebuilding Paradise

Il film che aprirà questa 23esima edizione di CinemAmbiente racconta la storia di Paradise, una cittadina distrutta in appena tre ore dagli incendi. Incontrollabili e alimentati dalla siccità estrema che sta colpendo la California, questi disastri ambientali anno dopo anno continuano a devastare lo Stato americano.

Così è accaduto anche l’8 novembre 2018, quando “Camp Fire” (tra gli incendi più devastanti della storia californiana) fece scomparire in pochissime ore la cittadina statunitense. Ora con Rebuilding Paradise il registra premio Oscar (per A beautiful mind) Ron Howard racconta la storia di una comunità che non vuole lasciarsi sopraffare dalle difficoltà. Una popolazione determinata a ricostruire la propria città. Presenti a CinemAmbiente anche Michelle John e Steve “Woody” Culleton, protagonisti del documentario e dell’incontro che seguirà la proiezione del film.