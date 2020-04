CinemAmbiente a casa tua: film green in streaming dal 3 aprile

Film a tema green per chi è costretto a casa dall'emergenza Coronavirus: l'iniziativa del Ministero dell'Ambiente e del Festival CinemAmbiente.

Film a tema green a disposizione di tutti dal 3 aprile. A lanciare l’iniziativa “CinemAmbiente a casa tua” il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, insieme con Festival CinemAmbiente – Museo Nazionale del Cinema. A partire da oggi verrà pubblicato ogni tre giorni un nuovo film, scelto tra i temi più centrali del dibattito ecologico (ecosostenibilità, cambiamenti climatici, antropizzazione o che hanno riscosso maggiore successo nelle recenti edizioni del Festival.

La visione dei film green messi a disposizione del Ministero dell’Ambiente e del saranno visibili gratuitamente al link http://www.cinemambiente.it/acasatua/. Ha dichiarato il Ministro Sergio Costa:

In questi giorni in cui tanti cittadini di ogni età non possono andare al lavoro o a scuola abbiamo pensato a come intrattenere, formare e informarli sulle tematiche ambientali rimanendo a casa. “CinemAmbiente a casa tua” è la prima di una serie di iniziative che saranno lanciate nei prossimi giorni dal Ministero dell’Ambiente, e abbiamo voluto realizzarla insieme al Festival CinemAmbiente e al Museo Nazionale del Cinema di Torino perché da più di vent’anni organizzano l’omonimo festival con successo di pubblico, dimostrando come questi temi siano di grande attenzione per i cittadini e come sia necessario mantenere alta l’attenzione sui problemi dell’ambiente e sulle loro soluzioni. Perché quando presto ci libereremo dall’emergenza sanitaria è da qui che dovremo ripartire.