Cina: arriva il Panda Café, ma sono cani dipinti

In Cina nasce il primo Panda Café, ma gli ospiti della struttura sono in realtà dei cani di razza Chow Chow dipinti di bianco e di nero.

Il grande successo dei Cat Café, i locali dove si può gustare un buon drink in compagnia di un adorabile gatto, hanno spinto alcuni imprenditori a puntare più in alto. Arriva infatti in Cina il primo Panda Café, un esercizio pubblico dedicato alla celebrazione di questi simpatici e rari animali. All’interno della caffetteria, però, non vi sono dei panda in pelle e ossa, bensì dei cani dal manto bianco e nero.

Il tutto è accaduto a Chengdu, così come spiega BBC, dove da qualche tempo ha aperto il primo Panda Café della nazione. I proprietari hanno deciso di prendere alcuni cani di razza Chow Chow e, tramite un servizio di toelettatura e tinte mirate, li hanno dipinti di bianco e nero, per ricordare il simpatico animale selvatico. Un’operazione che ha lasciato i visitatori interdetti, tuttavia, alimentando anche delle fitte polemiche.

Così come spiega il proprietario del locale, oltre a un caffè oppure a qualche dolciume, gli amanti dei cani possono approfittare di un servizio di tintura per i loro amici a quattro zampe. Una proposta a cui si sono però opposti molti veterinari locali, sottolineando come le sostanze chimiche presenti in queste tinte – in particolare quelle schiarenti, molto aggressive per il manto dell’animale – possono provocare dermatiti, perdita del pelo e anche forti reazioni allergiche. Ma il Panda Café risponde sostenendo di utilizzare dei prodotti di elevatissima qualità, clinicamente testati e innocui per gli amici a quattro zampe.

L’apertura del locale ha generato reazioni contrastanti in tutta la Cina, in particolare sui social network Weibo, dove in molti hanno voluto protestare per la recente ondata di esercizi pubblici con protagonisti animali, dai gatti ai ricci, passando per molti altri ancora. Al momento, non sembrano esistere delle leggi atte a limitare queste iniziative imprenditoriali all’interno del territorio cinese.