Cimitero per cani e animali domestici: presto a Genova

Fonte immagine: Liliboas via iStock

Un cimitero per cani e altri animali domestici a Genova: è questa la mozione votata all'unanimità dal Consiglio Comunale.

Parliamo di: Animali Cani

Un cimitero per cani e altri animali domestici, per onorare degli irrinunciabili membri della famiglia anche dopo la loro dipartita. È questa la proposta che arriva dalla città di Genova, dove il Comune si metterà presto al lavoro per individuare un’area idonea alla creazione di un cimitero a quattro zampe.

La proposta sembra essere stata accolta con entusiasmo dai cittadini genovesi, data la possibilità di offrire agli amati amici a quattro zampe una degna sepoltura. E anche il Consiglio Comunale pare essere dello stesso avviso: così come riferisce l’agenzia di stampa ANSA, la proposta è stata approvata all’unanimità.

Cimitero per cani a Genova

La mozione per la creazione di un cimitero per cani e altri animali è stata avanzata, così come sempre ANSA riferisce, da Federico Bertorello (Lega), Franco De Benedictis (FdI) e Alberto Campanella (FDI). Come già accennato, la mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale.

Il progetto prevede la creazione di un’apposita struttura dove i proprietari di cani, e di altri animali da compagnia, potranno depositare i resti dei loro amici a quattro zampe. Il Comune si attiverà il prima possibile per promuovere un progetto di fattibilità, individuando con l’aiuto dei tecnici le aree che potrebbero prestarsi alla costruzione del cimitero, il tutto anche coinvolgendo le associazioni di volontariato sparse sul territorio.

Naturalmente, la struttura verrà dotata di servizi e strumenti utili sia al Comune che ai cittadini, come la presenza di un forno crematorio anche con l’aiuto di concessioni a privati. Le tariffazioni per usufruire del nuovo cimitero saranno inoltre definite in base al reddito dei richiedenti, affinché chiunque possa usufruire dei servizi del cimitero indipendentemente dalla propria condizione economica.

Così come ricorda Massimo Nicolò, assessore ai cimiteri, la struttura ospiterà resti conservati in urne cinerarie. La mozione si aggiunge inoltre ai progressi fatti dalla Regione Liguria negli ultimi anni: dal 2015 una legge prevede la possibilità di tumulare gli animali domestici insieme ai loro proprietari, dallo stesso anno è permesso ai comuni di istituire cimiteri per amici a quattro zampe.

Fonte: ANSA