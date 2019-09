Ciclismo: i 5 accessori più utili

Fonte immagine: Foto di Zienith da Pixabay

Accessori per il ciclismo, ecco i 5 più utili per gli appassionati della bicicletta.

Parliamo di: Biciclette

Andare in bicicletta è sport e passione. Per alcuni, trascorso il periodo estivo, con i primi freddi potrebbe arrivare il desiderio di ridurre l’attività fisica all’aperto e a rallentare un po’ i ritmi. Altri potrebbero invece sentire il bisogno di ripartire dopo un’estate di relax. In entrambi i casi alcune offerte Amazon legate all’iniziativa “Riparti alla grande” possono fare al caso dei ciclisti.

Chi vuole andare in bicicletta avrà bisogno di alcuni accessori, oltre all’abbigliamento adatto a questo tipo di attività fisica, che possono rendere il ciclismo più divertente o più “comodo”. In alcuni casi si tratta più che altro di strumenti utili non tanto a rendere più agevole la pedalata, quanto a mantenere connessi, ad allietare il percorso a suon di musica o per una maggiore sicurezza stradale. Ecco una lista di 5 accessori che si riveleranno preziosi per chi vuole dedicarsi a un bel giro su due ruote.

5 accessori utili per il ciclismo

Auricolari bluetooth

Gli auricolari Bakibo adottano tecnologia Bluetooth 5.0 con tecnologia TWS, offrendo una trasmissione veloce e stabile con il proprio smartphone o altro dispositivo mobile. Sono dotati di tecnologia di cancellazione del rumore per la riduzione di rumori ambientali ed eco.

La ricarica è USB magnetica e la carica durata tra le 3 e le 4 ore. Questi auricolari sono a prova di sudore, acqua e pioggia leggera, il design è confortevole. In offerta nella giornata di oggi a 19,96 euro.

Pro: Design, riduzione rumori, durata carica.

Contro: Qualità audio, connessione.

Action Camera

La Action Cam Apeman è una Full HD 1080p adatta all’utilizzo durante le attività sportive e consente di scattare foto e riprendere video di alta qualità. È dotata di custodia impermeabile e permette di scattare foto sott’acqua fino a 30 metri di profondità.

Dispone di uno schermo LCD 170 ultra wide angle, di una batteria da 1050 mAh per un’autonomia fino a 120 minuti. Presenti uscite HDMI, USB, AV e può essere collegata a tv, computer e proiettori. Prezzo valido per la giornata di oggi 27,19 euro.

Pro: Prezzo, autonomia.

Contro: Memorizzazione, assenza microfono esterno.

Occhiali da sole polarizzati

Gli occhiali da sole polarizzati Chereeki hanno protezione UV400 e bloccano i raggi UVA e UVB, proteggendo gli occhi anche dalla luce riflessa. Il materiale è resistente, il peso ridotto, mentre la comodità li rende adatti a tutti gli sport all’aria aperta e a tutte le stagioni.

Sono distribuiti insieme a una custodia, una borsa per occhiali, un panno per la pulizia delle lenti e una scheda di prova polarizzata. Possibile ottenere il rimborso in caso di restituzione, anche senza motivo specifico, entro 30 giorni. Fino al termine dell’offerta il prezzo di vendita per questo prodotto è di 12,99 euro.

Pro: Design moderno, leggeri, lenti resistenti.

Contro: Durata colorazione lenti.

Orologio fitness tracker

L’orologio fitness tracker Willful dispone di cardiofrequenzimetro, GPS condiviso, Monitoraggio del sonno, notifiche chiamata, SMS e APP (Whatsapp, Messenger, Instagram, Facebook ecc.) e consente di controllare fotocamera, sveglia, cronometro, promemoria e sensore polso.

Il fitness tracker è compatibile con Android 4.4 / iOS 8.1 o versioni successive, ma non funziona con Huawei P8, Samsung J3,J5,A3,A5, Smartphone Windows, iPad, PC o Tablet). La garanzia è di 12 mesi. Disponibile in offerta al prezzo di 27,99 euro.

Pro: Durata batteria, scelta inferfaccia orario, precisione cardiofrequenzimetro, impermeabilità, .

Contro: App, funzionalità di notifica, resistenza al sudore.

Luci per bicicletta

Le luci per bicicletta Omeril sono LED da 250 lumer ad alta brillantezza. L’anteriore offre 3 modalità: alta, bassa e flash; per cambiare modalità basta un click sull’interruttore. Il fanale posteriore offre 5 modalità: rosso, bianco, rosso lampeggiante, rosso e bianco lampeggiante.

Dispone di clacson da 120 dB con 2 modalità campanello. È classificata come resistente all’acqua IP65 e dispone di batteria al litio da 1200 mAh, ricaricabile via USB. Utilizzabile anche come torcia di emergenza o come fare per il casco, per il campeggio o per passeggiate notturne. Facile da installare, è disponibile in offerta al prezzo di 13,59 euro.

Pro: Qualità luce, durata batteria, clacson integrato.

Contro: Allacci in gomma.

Scelta della redazione e consigli utili

Buon rapporto qualità/prezzo, efficienza di utilizzo e batteria dalla lunga durata fanno propendere la scelta della redazione per le luci per bicicletta Omeril, utili soprattutto per chi desidera utilizzare la bicicletta anche per i normali spostamenti casa-lavoro.