Chernobyl, brucia la foresta radioattiva: ci saranno conseguenze per la popolazione?

Allarme nella zona della centrale nucleare di Chernobyl: un’ampia area di foresta radioattiva sta bruciando e intervenire sembra davvero difficile.

Dopo il disastro del 1986, fu una delle aree più colpite dalla ricaduta di materiale radioattivo causato dall’esplosione del reattore numero 4: molte piante cambiarono colore (diventarono arancioni) e morirono, molte aree sono interdette all’uomo e i danni reali non sono ancora quantificabili. Il vero dramma, però, è che oggi questa foresta da bruciando. Le fiamme sono divampate sabato 4 aprile e, come riferito dalle autorità locali, avrebbero già mandato in fumo più di 20 ettari di foresta: sono almeno 18 le unità coinvolte, come riferito dalla Protezione Civile di Kiev. Nonostante siano intervenuti 90 vigili del fuoco, aiuti ed elicotteri, limitare i danni sembra davvero difficile. Le autorità hanno, però, confermato che non è stato rivelato un incremento delle radiazioni e dunque al momento per la popolazione non ci sarebbero rischi.

Il pericolo al momento sarebbe scongiurato anche se la zona è spesso soggetta a incendi dolosi: la trasformazione dei radionuclidi tossici in aerosol respirabile e l’innalzamento in aria di cenere radioattiva che può percorrere migliaia di chilometri sarebbe un grave rischio per la popolazione. Sedato l’incendio bisognerà trovare al più presto una soluzione.